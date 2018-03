Nordeifel - Keine Alternative zur Blutspende

Nordeifel. Blutspenden sind unersetzlich, denn menschliches Blut mit seinen heilsamen Wirkungen lässt sich nach wie vor nicht künstlich herstellen. Viele Krebspatienten, Unfallopfer und andere schwer Erkrankte können durch Bluttransfusionen überleben.

Das funktioniert aber nur, wenn genug Menschen Blut spenden. Deshalb sucht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aktuell wieder bereitwillige Blutspender.

Mit einer einzigen Blutspende können bis zu drei Patienten versorgt werden. Die nächste Gelegenheit zum Spenden bietet sich in Simmerath am Donnerstag, 22. März, von 16.30 bis 20 Uhr in den Berufsbildenden Schulen, Im Römbchen 1, und in Roetgen am Freitag, 23. März, von 15.30 bis 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Rosentalstraße 12.

Tasche als Dankeschön

Während es zu menschlichem Blut keine Alternative gibt, waren Designer und Produktentwickler bei Taschen seit langem überaus kreativ. Als kleines Dankeschön erhält in diesem Quartal jeder Besucher eines Blutspendetermins eine schicke Tasche, die sich problemlos zu einem handlichen Päckchen zusammenfalten lässt. Regelmäßig benutzt trägt sie zur Vermeidung von Plastikmüll bei.

Blut spenden kann jeder von 18 bis 76 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechsmal und Frauen viermal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter Telefon 0800/ 1194911 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.