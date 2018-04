Nordeifel.

Einen Kreisverkehr am Knotenpunkt der Bundesstraßen 258 und B399 an Fringshaus wird es wohl in absehbarer Zeit nicht geben. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat die Pläne vorerst auf Eis gelegt. „Es gibt aktuell keinen Bedarf. Da ist die Welt zurzeit noch in Ordnung“, sagt der Leiter der Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßen.NRW, Gerhard Decker.