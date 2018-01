Simmerath/Nordeifel - Kein Ergebnis im Ringen um das sonderschulische Angebot in der Nordeifel

Simmerath/Nordeifel.

Was wird aus der Förderschule Nordeifel? Eine Antwort konnte auch die 5. Sitzung des Förderschulverbandes Simmerath nicht geben. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem möglichen Gespräch bei NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, in dem zumindest eine befristete Fortführung des Unterrichts an der Förderschule in Eicherscheid erreicht werden soll.