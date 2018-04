Roetgen - Karten für Konrad Beikircher zu gewinnen

Roetgen. Der Roetgen-Touristik und dem Kulturkreis ist es gelungen, ein Highlight nach Roetgen zu holen. Mit seinem Programm „Passt schon“ will Konrad Beikircher am Samstag, 21. April, im Bürgersaal der Gemeinde Roetgen das Publikum begeistern. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„Es gibt viel zu erzählen, sogar mehr als früher! Die Zeiten werden immer komplizierter, keiner blickt mehr durch und alle verstecken sich immer mehr in der Überschaubarkeit der Region, in der sie leben. Heimat ist angesagt“, sagt Beikircher.

Experte für Regionalsprachen

Da liegt es auf der Hand, dass der Experte für Regionalsprachen, Konrad Beikircher, mal schaut, worin sich die Regionen überhaupt unterscheiden: „Wenn der Mensch ist, wie er spricht, haben da aber viele Regionen ganz schlechte Karten“, erzählt Konrad Beikircher.

Man erfährt vieles über Leute, wenn man schaut, worüber sie lachen. Jede Region hat zum Beispiel ihre eigenen Witze, weil jede Region ihre eigene Mentalität hat „Oder haben sie jemals erlebt, dass ein Kölner über eine Määnzer Büttenrede gelacht hätte? Ich nicht!“, schmunzelt Konrad Beikircher.

Auch Schwaben, Sachsen und andere Regionen knöpft der Kabarettist sich vor. Weil Konrad Beikircher ein Mensch ist, der mitten im Leben steht, auch im vernetzten Leben, erzählt er in seinem Programm auch einiges übers Älterwerden und Jung sein müssen.

Es gibt noch einige Karten an der Abendkasse.

Von 10 bis 10.10 Uhr anrufen

Die Lokalredaktion Nordeifel verlost für den Auftritt in Roetgen drei mal zwei Freikarten. Wer am Freitag zwischen 10 und 10.10 Uhr unter Telefon 02472/ 970030 anruft und seinen Namen hinterlässt, kommt mit in die Verlosung der Freikarten.