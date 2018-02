Höfen - Karnevalsrückblick der KG Biebesse: Session verging wie im Flug

Höfen. Eine weitere Karnevalssession ist zu Ende gegangen und fand nun bei den „Biebessen“ aus Höfen ihren Abschluss beim KG-Ordensfest im Vereinsheim. Es tanzte die Kinderprinzessin, und die Lyra Höfen wartete mit musikalischen Darbietungen auf.

„Danke für den geilen Flug!“ So bedankte sich das Dreigestirn bei sämtlichen Verantwortlichen für den reibungslosen Ablauf und die spannende Zeit der Session mit dem Motto „Wir heben ab“.

Die Funkengarde ergänzte den Rückblick, und die „Blue Wifjer“ rundeten das Programm mit einem Sketch ab.

Dieter Stupp überreichte einige Verbandsorden für langjährige Mitgliedschaft bei der KG Biebesse. So erhielt Thomas Mertens den silbernen Verbandsorden für 25 Jahre Mitgliedschaft. Neben dem silbernen Verbandsorden wurden drei weitere Verbandsorden an Elena Pauls, Dirk Förster und Markus Cremer verliehen, die jeweils elf Jahre in der KG Biebesse Höfen dabei sind und die karnevalistischen Traditionen in Höfen aufrechterhalten. Zurückgeblickt wurde auch auf einen besonderen Ausflug, den Bauer Achim veranlasst hatte.

Biebesse am Nürburgring

Das Dreigestirn machte sich am Vormittag des Karnevalssamstags mit 35 Biebessen auf den Weg nach Reifferscheid bei Adenau, nahe des Nürburgrings. Verantwortlich für den inoffiziellen Vereinsausflug war Bauer Achim, dessen Freundin als Präsidentin der KG Reifferscheid eine ähnlich wichtige Rolle im Karneval einnimmt wie ihr „Traum-Bauer“ Achim. Die Reifferscheider Karnevalspräsidentin Katrin Neu feierte im traditionellen Umzug den Abschied von ihrer Heimat, da sie ab März offiziell zum „Biebess“ wird und nach Höfen umzieht.

Als Unterstützung und Überraschung stand nicht nur Bauer Achim mit seiner Jungfrau Uschi und seinem Prinzen Peter am Wegesrand, sondern jede Menge jecke Höfener. Nachdem der Reifferscheider Umzug am späten Nachmittag vorüber war, machten sich die Biebesse samt Karnevalspräsidentin auf zurück ins Heimatdorf und feierten dort noch gebührend auf dem Biebess-Ball.