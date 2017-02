Karnevalsdisco für Teenies im Bürger-Casino

Imgenbroich. Viele Angebote zum Karneval feiern gibt es in den nächsten Tagen in unserer Region. Für die Altersgruppe 10 bis 15 Jahre aber gestaltet es sich oft etwas schwierig, den richtigen Anlass zum Feiern zu finden.

Für den Kinderkarneval fühlen sich die Mädchen und Jungen im frühen Teenager-Alter schon zu „groß“, zu den Beatbällen und Altweiberveranstaltungen aber dürfen sie laut Jugendschutzgesetz teilweise auch noch nicht gehen oder nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Deshalb lädt der Verein Ömscher Jonge on Mädcher in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen auch in diesem Jahr zur Teenie-Disco ein. Diese findet statt am Freitag, 24. Februar, von 17 bis 21 Uhr im Bürger-Casino in Imgenbroich.

In der „guten Stube“ an der Trierer Straße in Imgenbroich können die jungen Leute feiern, tanzen und Freunde treffen, das Ganze bei guter Musik von DJ Thommy, der natürlich auch alle Musikwünsche erfüllt.

Der Eintritt kostet einen Euro, auch die alkoholfreien Getränke gibt‘s zu günstigen Preisen.