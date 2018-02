Nordeifel.

Und schneller als man gucken kann, ist es so weit: Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit nähert sich mit Riesenschritten. Mit dem Altweiberkarneval am Fettdonnerstag wird zum Endspurt in die ultimative Phase der letzten sechs tollen Tage geblasen, an denen sich auch der nicht in eine Uniform gezwängte, also der janz normale Jeck, in Saal, Kneipe, Zelt und auf der Straße austoben kann.