Roetgen - Karlo Clever besucht pfiffige Kids in Roetgen

Roetgen. Das war eine tolle Überraschung für die Kinder der Klasse 4c an der Grundschule Roetgen, als dort am Donnerstagmorgen plötzlich „die Zeitung“ auftauchte.

Am großen „Tag der Lokalpresse“ in Roetgen waren die jüngsten Leser die erste Station und zeigten sich sehr interessiert und gut informiert über das Medium Zeitung. Die meisten kannten natürlich auch Karlo Clever, den pfiffigen Kater, der Kindern jeden Tag auf der letzten Seite der Tageszeitung und hier in unserem Nachrichtenportal unter „News“ die Nachrichten in verständlicher Sprache erklärt.

Dass der schlaue Kater an diesem Morgen in Lebensgröße mit ins Klassenzimmer gekommen war, fanden die Mädchen und Jungen natürlich besonders toll, kuschelten mit dem blau-gelb-äugigen Stofftier und wollten alle mit Karlo Clever fotografiert werden!