Simmerath.

Die „Hütte“ voll und alle Gläser hoch, so könnte man die Atmosphäre bei der Kappensitzung der KG Sonnenfunken am Samstagabend in der Dreifachhalle Im Römbchen zusammenfassen. Horst Nießen und Susann Clermonts erlebten als neues Prinzenpaar der KG einen fünfstündigen Stimmungskracher, bei dem alle Besucher auf ihre Kosten kamen.