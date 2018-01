Monschau - Kanalarbeiten in Monschau: Austraße gesperrt

Monschau. Unplanmäßig musste die Stadt Monschau am Montag die Austraße in der Altstadt sperren. Die mit der Sanierung des Rursammlers beauftragte Firma hatte hier abweichend vom Bauzeitenplan mit den Tiefbauarbeiten begonnen und das Straßenpflaster entfernt. Eigentlich war vorgesehen, dass der nächste Schritt zur Sanierung der im Rurbett liegenden Abwasserhauptleitung auf dem Marktplatz erfolgen sollte.

Die Stadtverwaltung geht aber davon aus, dass die Austraße zum Wochenende wieder befahrbar sein wird. Gleichzeitig soll auch eine Tragschicht eingebaut werden, damit die Austraße nach dem Eingriff befahrbar bleibt. Fortgesetzt werden die Arbeiten in der kommenden Woche auf dem Marktplatz. In diesem Zusammenhang muss dann in etwa vier Wochen die Austraße erneut komplett gesperrt werden.

Diese Sperrung wird von längerer Dauer - vermutlich bis zum Beginn der Saison - andauern. Sämtliche innerhalb des Rurbettes liegenden Abwasserleitungen wie auch der schadhafte Rursammler selbst werden zwischen Kurpark und Markt auf einer Länge von gut 600 Metern saniert.