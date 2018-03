Nordeifel - Kalterherberg muss zum Spitzenreiter Inde Hahn II

Nordeifel. In der Aachener Kreisliga C4 war zum geplanten Wiederauftakt von den Nordeifelteams nur Komet Steckenborn im Einsatz. Leider holten die Kometen sich am ersten Spieltag nach der Winterpause eine deutliche 2:8-Niederlage bei Germania Freund ab. Bereits am heutigen Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) geht es für die Steckenborner mit der Begegnung gegen die DJK Nütheim-Schleckheim weiter.

Wobei es sehr gut möglich ist, dass der Dauerfrost auf der Steckenborner Asche kein Fußballspielen zulässt.

Auch die Spiele SG Höfen/Rohren gegen Mützenich II und TuS Lammersdorf II gegen Germania Freund dürften am Sonntag den frostigen Witterungsverhältnissen zum Opfer fallen. Dass man am Sonntag ran muss, darauf sollte man sich beim SV Kalterherberg und bei Hertha Strauch einstellen. Letztgenannte sind an der niederländischen Grenze bei der Drittvertretung des FV Vaalserquartier zu Gast. Auf den SV Kalterherberg wartet der unangenehme Termin beim Spitzenreiter und Topmeisterschaftskandidat Inde Hahn II.