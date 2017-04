Lammersdorf.

Voller Inbrunst sowie mit Spaß und Leidenschaft wurde am Montagmorgen in der Turnhalle der Kalltalschule aus gutem Grund gesungen. Als Auftakt zu dem bundesweiten Projekt „Klasse! Wir singen!“, das 2017 an den Standorten Hamburg, Lübeck, Offenbach, Flensburg, Köln und Kiel stattfindet und zu dem 50.000 Schulkinder angemeldet wurden, hatte man sich auch in Lammersdorf entschlossen, an dem Grundschul-Singfest teilzunehmen.