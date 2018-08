Konzen - Junioren des FC Eifel testen vor der Saison

Konzen. Zum zweiten Mal in seiner noch jungen Vereinsgeschichte lädt der Jugendförderverein FC Eifel 2017 am kommenden Wochenende zu einem Vorbereitungsturnier auf die in Kürze beginnende Saison bei den Fußball-Junioren ein.

Von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, sind auf den beiden Fußballplätzen im Sportpark Konzen, Am Windrad 8, Spiele von zwölf Jugend-Altersklassen zu sehen. Sie alle bereiten sich mit dem Turnier auf die neue Fußball-Saison vor, die am darauf folgenden Wochenende in fast allen Altersklassen und Jugendspielklassen beginnt.

Los geht‘s mit dem Turnierreigen am Freitagabend mit den ältesten Junioren. Von 18 bis 21 Uhr tragen die A-Junioren der Geburtsjahrgänge 2000 und 2001 ihr Turnier auf dem Kunstrasen aus.

Erstes Spiel der D-Mädchen

Fortgesetzt wird der Turnierreigen am Samstag, 1. September, ab 10 Uhr, wenn die D-Junioren zweier Jahrgänge (2006/2007) am Ball sind. Am Nachmittag fallen dann die Tore auf beiden Plätzen: Auf dem Kunstrasen tragen die C-Jugendlichen der Jahrgänge 2004 und 2005 ein Turnier aus, auf dem Rasenplatz bestreiten die neu gegründeten D-Mädchen um 13 Uhr ihr erstes Spiel überhaupt gegen die gleichaltrigen Girls des Burtscheider TV.

Gutklassiger Fußball ist anschließend auch auf beiden Plätzen zu erleben: Ab 16.30 Uhr tragen die männlichen B-Junioren ein Turnier auf dem Kunstrasen aus, zur gleichen Zeit spielen die B-Juniorinnen auf dem Rasenplatz nebenan.

Der Sonntag, 2. September, gehört dann den jüngsten Fußballerinnen und Fußballern. Von 10 bis 12 Uhr gibt es auf dem Kunstrasen parallel Turniere für F1-Junioren (Jahrgang 2010) und für F2-Junioren (2011). Ab 12.30 Uhr muss man sich wieder zwischen zwei Spielplätzen entscheiden: Auf dem Kunstrasen kicken die Bambinifußballer (Jahrgang 2012 und jünger), auf dem Naturrasen feiern die neugegründeten E-Mädchen gegen Eintracht Verlautenheide ihre mit Spannung erwartete Premiere.

Das lange Turnierwochenende wird von 16.00 bis 18.30 Uhr mit den parallel ausgetragenen Turnieren der E1- und E2-Jugendlichen (Jahrgänge 2008 und 2009) beendet.

Natürlich ist an allen Tagen für Essen und Trinken der jungen Sportler wie auch der hoffentlich vielen Zuschauer bestens gesorgt. Weitere Informationen zum Turnier und zum ausrichtenden Verein unter https://www.facebook.com/jfvfceifel2017 und unter www.jfv-fc-eifel.de.