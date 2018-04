Rohren - Jungschützen des Bezirks in Rohren

Jungschützen des Bezirks in Rohren Letzte Aktualisierung: 20. April 2018, 12:01 Uhr

Rohren. Der 34. Bezirksjungschützentag findet am heutigen Samstag, 21. April, in Rohren in und am Schützenhaus statt. Anmeldungen zu den Wettbewerben sind ab 12.30 Uhr möglich.