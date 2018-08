Monschau - Junge Frau kommt von Fahrbahn ab: Auto überschlägt sich mehrmals

Monschau. Zwei junge Frauen aus dem Stadtgebiet Monschau sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 18-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Im Anschluss rutschte der Wagen einen Abhang herunter und überschlug sich mehrmals.

Laut Informationen der Polizei waren die 18-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin gegen 17.56 Uhr aus Richtung Mützenich kommend auf der Hatzevennstraße in Richtung Konzen unterwegs. Nach eigenen Angaben sei die 18-Jährige in Höhe der Straße Am Feuerbach mit leicht überhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren.

Dann sei sie mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt, berichtet die Polizei. Anschließend sei das Auto einen Abhang hinuntergerutscht, wobei es einen Stacheldrahtzaun durchbrochen und sich mehrfach überschlagen habe.

Ersthelfer und Rettungskräfte hätten die beiden Frauen dann aus dem Auto befreit. Mit dem Rettungswagen seien dann beide Frauen in ein Krankenhaus gebracht worden.