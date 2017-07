Höfen.

Das alljährliche Jugendkonzert der Lyra Höfen fand am vergangenen Sonntag in der Höfener Vereinshalle statt. Eingeleitet wurde das Programm mit dem Soundtrack „Ducktales“. Passend zum sommerlichen Wetter brachte das Jugendorchester, in dem mittlerweile rund 50 Musiker mitwirken, die Sonne mit „Sun Is Shining“ in die Vereinshalle und sorgte für gute Stimmung beim Publikum.