Nordeifel.

Jochen Frank machte an diesem Abend keine halben Sachen, als er es auf dem Gelände der Lammersdorfer Feuerwehr an der Hoscheidter Straße nach allen Regeln der Kunst krachen ließ. Mit behördlicher Genehmigung zeichnete der Mathematiklehrer dafür verantwortlich, dass mit lautem Krachen ein fußballgroßer Kürbis zerfetzt wurde, eine Jacke in Flammen aufging und zwei Schweinefüßchen vom örtlichen Metzger mittels Sprengkraft durch die Luft flogen.