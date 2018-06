Konzen - Jugendabteilung des Heimatvereins macht Ausflug nach Aachen

Konzen. Das Konzener Wappen zeigt Karl den Großen, der neben einem Lilienzepter ein Modell des Aachener Doms in den Händen hält. Karl der Große ist die bekannteste und bedeutendste historische Persönlichkeit Aachens.

Daher macht sich die Kinder- und Jugendabteilung des Heimatverein Konzen e. V. beim diesjährigen Kinder- und Jugendtag auf in die Kaiserstadt. Im Centre Charlemagne nehmen sie an einer Führung und einem Workshop teil, bei denen sie einige Geschichten und Legenden Karls des Großen kennenlernen sowie Informationen über das Leben in einer Pfalz bekommen werden. Anschließend besichtigen sie noch den Aachener Dom.

Am Samstag, 9. Juni

Der Ausflug findet am Samstag, 9. Juni, statt. Führungen und der Workshop sind für Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Schule. Die Rückkehr wird gegen 19 Uhr sein. Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen.

Als Betreuer fahren mit: Marlene Kreitz, Sabine Jacobs und Silke Johnen-Stoffels. Getränke und Süßes haben sie wie immer dabei. Wer darüber hinaus noch mehr Verpflegung benötigt, bringt diese bitte mit. Gefahren wird mit Pkws. Daher werden die jüngeren Kinder gebeten, ihre Autokindersitze mitzubringen.

Die Kosten übernimmt der Heimatverein. Um sofortige verbindliche Anmeldung wird gebeten bei Silke Johnen-Stoffels unter der Telefonnummer Telefon 02472/804880.