Jugend-Kart-Slalom: Auf der Haag geht es rund

Monschau. Der 29. Monschauer ADAC Jugend-Kart-Slalom findet am Sonntag, 3. September wieder an der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule in Monschau auf der Haag statt. Los geht es ab circa 9.15 Uhr in fünf Altersklassen für die Kids und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren.

Von den rund 70 Startern sind gleich 15 Starter vom MSC Höfen gemeldet und davon hofft der eine oder andere auf einen Klassensieg. Derzeit liegt die Mannschaft auf Platz drei nach elf bisherigen Veranstaltungen. Drei Rennen der Saison stehen noch an, bevor es zu den Endläufen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland geht.

Bei den Jüngsten ist Jonas Schmiddem mit dabei. Er führt die Klasse an und hofft, die Führung auch zu behalten. Im ersten Jahr startet hier Aaron Kaulen, er liegt auf Platz sieben von 13 Startern und hofft noch auf eine Verbesserung. Auch bei den Zehn- bis Elfjährigen führt ein Höfener. Nick Schmitz möchte diese Führung ausbauen, hat aber mit Dennis Conrads aus Konzen auf dem dritten Platz einen starken Gegner aus den eigenen Reihen.

Fabian Schmiddem liegt auf Platz sechs von 17 Startern in dieser Klasse auch noch auf Schlagdistanz. Die Klasse 3 der Jahrgänge 2004 und 2005 hat in diesem Jahr schon 39 Starter gehabt. Und hier trotz dieser Stärke belegt Tim Schmitz einen tollen achten Platz. Leider nur sporadisch in der Klasse dabei ist Elias Lotter, der das Heimrennen natürlich nicht auslässt. Die Klasse der 14. bis 15-Jährigen hat mit Timea Kaulen nur eine Starterin, die die ganze Saison mitfährt, und sie belegt derzeit Platz sechs von 27 Startern. Nico Wollgarten, Simon Dartenne und Leon Schmiddem, der jetzt schon im Motocross kräftig trainiert, fahren nur noch sporadisch.

Bei den Ältesten liegt Alina Kaulen auf Platz fünf, und das, obwohl sie die ersten Veranstaltungen durch ihr Auslandsjahr verpasst hat. Niklas Alzer hat auch einige Läufe verpasst, liegt aber noch auf einem guten 10. Platz von 22 Startern. Marco Mertens und Gerrit Schneider sind aber auf der Haag auch noch mal mit dabei.

Marco hat dafür in diesem Jahr auf den Junioren-Autoslalom gewechselt, wo er schon zweite Plätze eingefahren hat und in der Meisterschaft auf Platz sieben von 30 Startern liegt. Dort ist Alina mit Platz 15 auch ganz gut dabei.

Für Interessierte gibt es den ganzen Tag bis circa 16 Uhr etwas zu sehen, und für das leibliche Wohl sorgt die Damentruppe des Vereins über den ganzen Tag aufs Beste. Jetzt muss das Wetter nur noch mitspielen.