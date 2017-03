Steckenborn.

Blumen schmückten die Geschäftsstelle, beim Betreten wurde reichlich Sekt gereicht, ein Gewinnspiel lud zur Teilnahme ein und auch insgesamt war die Stimmung gelöst: Die vergangene Woche war für Mitarbeiter und Kunden der Sparkassenfiliale in Steckenborn nicht wie jede andere. Denn es gab etwas zu feiern: Am 8. März 1977 eröffnete die Sparkasse in Steckenborn ihre Filiale.