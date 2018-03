Roetgen - Jubiläum des Posaunenchors in Roetgen

Roetgen.

Der Posaunenchor in Roetgen feiert am Palmsonntag, 25. März, in einem Gottesdienst mit viel Musik sein 25-jähriges Bestehen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Roetgen. Verstärkt wird der Posaunenchor durch einige befreundete Bläser aus Broichweiden. Die Mitglieder des Posaunenchors freuen sich auf viele Gäste, die mitsingen und zuhören wollen.