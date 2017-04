Jubiläum des Berufskollegs: Partnern und Lehrern gedankt

Simmerath/Stolberg. Im Industriemuseum Zinkhütter Hof in Stolberg wurde jetzt das 150-jährige Schuljubiläum des Berufskollegs Simmerath/Stolberg gefeiert. Der Festakt war der Auftakt für ein ganzes Jubiläumsjahr, das mit dem Bau der Berufskraftfahrerhalle am Standort Simmerath beginnt.

Die Städteregion Aachen ist Schulträger des Berufskollegs. „Mein Dank geht an die Schulleiterin Ingrid Wagner für ihr kreatives Handeln und innovatives Denken. Es ist unser gemeinsamer Wunsch, die vielfältigen Möglichkeiten, die die Berufskollegs der Städteregion Aachen bieten, noch bekannter zu machen“, sagte Städteregionsrat Helmut Eschenberg. Ingrid Wagner dankte besonders den Partnerbetrieben, die eine duale Ausbildung ermöglichen, und den Partnerschulen für ihr Engagement und ihre Begeisterung in den vergangenen Jahren. „Ein besonderer Dank geht auch an unser Lehrerkollegium. Ohne dessen Ideen, Anregungen und Umsetzungen würde die Schule, wie wir sie heute kennen, nicht existieren.“

Fast 20.000 Schüler

Insgesamt besuchen fast 20.000 Schüler die Berufskollegs der Städteregion Aachen. Den musikalischen Rahmen gestalteten das Maastricht Jazz Quartett, ein Schüler der internationalen Förderklasse, der seinen Cousin auf dem Kontrabass begleitete, sowie die „Jubiläumsband“ des Lehrerkollegiums. Redakteur Robert Esser führte durch das Programm.