Nordeifel.

Riesengroß war die Enttäuschung für den Konzener Jordi Bongard, dass er nicht mit konnte zur U17-Fußball-Europameisterschaft, die aktuell in England vom 4. bis 20. Mai ausgetragen wird. Der Innenverteidiger der U17 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hatte schon die Einladung vom DFB in Händen, dann zog er sich leider beim Training in Mönchengladbach eine Adduktorenzerrung zu.