Viele Menschen in Arbeit oder Ausbildung vermittelt

Das Jobcenter Südkreis/Eifel betreut in Monschau, Simmerath und Roetgen insgesamt knapp 1000 Personen. Rund 280 der Kunden sind arbeitslos, rund die Hälfte von diesen sogar langzeitarbeitslos, also seit über einem Jahr ohne Beschäftigung. Die sogenannte Integrationsquote beträgt 28,8 Prozent. Rund 170 der Kunden sind bereits erwerbstätig, müssen ihren Lohn jedoch aufstocken und wenden sich dazu an das Jobcenter Eifel.