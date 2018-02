Lammersdorf - JJC Lammersdorf: Ü45-Gruppe hat eine Marktlücke gefüllt

Lammersdorf.

Regelmäßig mittwochs um 19 Uhr treffen sich 20 bis 25 nicht mehr ganz junge Sportler in der Lammersdorfer Turnhalle ein, um an ihrer körperlichen Fitness und Beweglichkeit zu arbeiten. Die Ü45-Gruppe ist inzwischen die stabilste und am stärksten regelmäßig besuchte Abteilung des JJC Lammersdorf.