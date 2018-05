Nordeifel - Jetzt stehen die Eifel-Wochen beim Rur-Eifel-Volkslauf Cup an

Nordeifel. Nach den beiden letzten Wertungsläufen in Landgraaf und dem Tivolilauf in Aachen kommen nun harte Wochen auf die Läuferinnen und Läufer des Rur-Eifel-Volkslauf-Cups in der Eifel zu.

Nach dem Lauf in Vossenack geht es am Freitag, 1. Juni, nach Rohren, wo die Teilnehmer eine schöne, aber auch schwere Strecke erwartet.

Etwas angenehmer sind die Strecken beim Mittsommernachtslauf in Konzen, den die Läufer am Samstag, 2. Juni, unter die Füße nehmen. Nach diesem Doppelpack folgt am Wochenende 9./10. Juni die nächste Herausforderung; der Kalltall-Eventlauf in Rollesbroich am Samstag und der Kitzenhauslauf am Sonntag in Aachen-Hahn. Danach werden sich auch in den einzelnen Wertungsklassen deutlicher die einzelnen Favoriten auf den Sieg ablesen lassen.

Nach dem Tivolilauf, der bereits das 14. Wertungsrennen war, führt in der Gesamtwertung die Vorjahressiegerin Sarah Kirner von der DJK JS Herzogenrath an vor Christine Karl vom Team „RunVichtenn“ und Katharina Willms. Bei den Herren führt zurzeit mit großem Vorsprung Manfred Schultes von der DJK JS Herzogenrath vor Dirk Schmidwenzl, Aachener Engel, Mario Braun vom TV Roetgen, sowie Ralph Finken, Mönchengladbach, Jaroslaw Dubiel und Adam Rogalski, beide IAC Düren/Eifel/Rur e.V.

Die Vereinswertung dominiert die DJK JS Herzogenrath vor dem IAC Düren/Eifel/Rur und dem SC Komet Steckenborn.