Roetgen.

Mit der Umstrukturierung der Vorstandsarbeit auf einzelne Ressorts hatte der größte Verein der Region, der TV Roetgen, einen Umbruch gewagt – drei Jahre nach dem Neuanfang standen in diesem Jahr erstmalig wieder Neuwahlen auf der Agenda und deshalb hatte der Vorstand des TV seine Mitglieder in die vereinseigene Halle an der Rosentalstraße zur Jahreshauptversammlung eingeladen.