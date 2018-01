Konzen - Jede Krippe hat ihre eigene und besondere Geschichte

Konzen. Der Heimatverein Konzen besuchte auch in diesem Jahr besuchte im Rahmen einer Hauskrippenwanderung wieder sechs Krippenbauer. Mit 26 Teilnehmern suchten die Krippenwanderer in zwei Gruppen die Hobbybastler in ihren Häusern auf.

Es war erstaunlich, wie viele wieder zu Hause eine Weihnachtskrippe aufgebaut hatten. Von den nun 19 Krippenausstellern aus Konzen hatten dieses Mal Helmut Schreiber, Edith Huppertz, Peter Jung, Truus Schaefer und Michael Greuel die Gäste in ihre gute Stube gelassen, wo sie in sehr unterschiedlicher Art die Weihnachtsgeschichte mit Felspapier und bunten Figuren dargestellt hatten.

In diesem Jahr gab es eine Besonderheit. Innerhalb des Kindertages des Heimatvereins Konzen hatten circa acht Kinder in der Grundschule in Konzen, in dem sogenannten Eulennest, mit Sabine Jacobs und Marlene Kreitz eine Krippe selbst gebastelt, die sie jetzt einen größeren Publikum vorstellen konnten. Die Kinder erzählten, wie sie das Felspapier hergestellt, dann mit Ton gearbeitet hatten, um Figuren zu machen, und dann nach vier Nachmittagen zum Schluss auch noch Sterne ausgeschnitten hatten. Nun glänzten nicht nur die Sterne, sondern auch die Augen der Kinder.

Die Krippe von Edith Huppertz ist noch nicht so alt. Sie wurde ihr zum 30. Geburtstag geschenkt und danach ständig erweitert. Als sie vor 16 Jahren Heiligabend in Rocherath abgeholt werden sollte, musste man zweimal im schweren Schneesturm durchs Venn fahren, weil sie so groß war.

Bei dem 82-jährigen Helmut Schreiber, der schon seit seiner Kindheit Krippen baut, war eine liebevoll gestaltete Eifellandschaft zu sehen. Dieses Jahr hatte er die Krippenlandschaft noch mal ganz neu gestaltet und erzählte, wie er ständig in der Natur nach lohnenswerten Fundstücken schaut, um sie dann in die Krippe einzubauen.

In der Hauskrippe von Michael Greuel war die ganze Verwandtschaft vertreten – Figuren vom Opa väterlicherseits und seiner Frau mütterlicherseits. Vom seinem Vater stammt die heilige Familie und in der Etagenkrippe standen auch viele Figuren vom verstorbenen Onkel. Er berichtete von der abenteuerlichen Beschaffung eines Hirten durch seinen Großvater Hubert Jung. Dieser war mit seiner Frau auf dem Fahrrad nach Eupen gefahren, um eine dreiteilige Matratze zu kaufen.

Jeder musste ein Teil auf dem Rücken über das Venn nach Hause transportieren. Beim Kauf der Matratzen hatte der Opa etwas gehandelt und dabei eine Hirtenfigur für die Krippe herausbekommen, die er sich in die Tasche steckte. Leider stellte er dann zu Hause fest, dass der Kopf des Hirten abgetrennt war. Mit ein bisschen Leim wurde das Malheur beseitigt, und so steht heute dieser Hirte in der Krippe, ohne dass man seine vorübergehende Köpfung erkennen kann.

Peter Jung hatte die Krippendarstellung in den alpenländischen Raum eingebettet. Er als professioneller Krippenbauer des Höfener Krippenbauvereins zeigte den staunenden Teilnehmern, wie man mit einer kleine Schneidemaschine Holzschindeln fürs Dach der Alpenhäuser herstellt.

In der Krippe von Truus Schaefer beeindruckten die großen, ausdrucksstarken Figuren der Krippe, die sie von ihrem Vater aus Holland mit in ihr neues Domizil nach Konzen gebracht hatte.

Beim Abschlussgespräch im Musik- und Kulturzentrum (MUK) tauschten die Teilnehmer und Aussteller bei Glühwein und Plätzchen ihre Erfahrungen aus. Dabei bedankte sich ein Teilnehmer sogar mit frischen Blumen bei den Krippenbauern und den Organisatoren.

Die Krippen können noch nach Absprache ein Woche lang besichtigt werden.