Imgenbroich - Jecke Tage für Groß und Klein

Imgenbroich. Beim Karneval in Imgenbroich ist wirklich für jedes Alter etwas dabei. Fünf Veranstaltungen gehen vom 8. bis zum 11. Februar über die Bühne – donnerstags und freitags im Bürger-Casino, samstags und sonntags im Festzelt neben dem Casino. Verantwortlich zeichnet auch in diesem Jahr der Verein Ömscher Jonge on Mädcher 1992 e.V., der sich nach rund einjähriger Planungszeit nun auf die tollen Tage freut.

Programm von der Altweiberfete im Bürger-Casino bis zum Tulpensonntagszug Das vollständige Programm der Karnevalstage 2018 in Imgenbroich: Donnerstag, 8 Februar: ab 13.11 Fete im Bürger-Casino Imgenbroich, mit dem „DJ on the Rocks“ Thommy und Sektbar, Eintritt 6 Euro. Freitag, 9. Februar: 17 bis 21 Uhr Teenie-Disco im Bürger-Casino mit „DJ on the Rocks“ Thommy, Eintritt 1 Euro Samstag, 10. Februar: von 15 bis 17 Uhr Kunterbunter Ömscher Mitmachkarneval für Kinder im Festzelt am Casino, Eintritt 2 Euro.

Ab 20.11 Uhr (Einlass 19.11 Uhr) Ömscher Lumpenballsitzung im Festzelt am Bürger-Casino, Eintritt 9 Euro, Live-Musik mit „Vennomenal“. Sonntag, 11. Februar: ab 15 Uhr Tulpensonntagszug (Aufstellung 14 Uhr, Erlenweg), Straßenkarneval am „Bodega“, anschließend After-Zoch-Party im Zelt am Casino, Eintritt frei. Die Ömscher bei Facebook: www.facebook.com/oemscher1992ev.

Los geht der Ömscher Fastelovend auch diesmal mit der Altweiberfete am Donnerstag, 8. Februar, im Imgenbroicher Bürger-Casino, wo man bewusst eine Alternative zu den großen Zeltveranstaltungen an diesem Tag geschaffen hat. „Wer keine Lust hat auf XXL-Feten mit tropfendem Zeltdach, Klowagen und Gedränge, sollte zu uns ins gemütliche Casino kommen – mit Partymucke, aber auch guter Tanz- und Rockmusik mit dem „DJ on the Rocks“ (Thommy Banowski), mit Sektbar sowie sauberen Toiletten und Garderoben“, sagt Jan Faßbender vom Vorstand der Ömscher Jonge.

Eine besondere Veranstaltung steht dann auch am Tag nach Altweiber, Freitag, 9. Februar, an gleicher Stelle auf dem Programm: Ab 17 Uhr wird im Casino zur Teenie-Disco aufgelegt, die für alle Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren zum Freunde treffen, Tanzen und Feiern am Tag nach Altweiber gedacht ist – ob mit oder ohne Kostüm. „Für den Kinderkarneval fühlt sich diese Altersgruppe oft schon zu alt und cool, aber zu den anderen Karnevalsveranstaltungen, vor allem an Altweiber, lässt der Jugendschutz sie offiziell noch nicht zu“, weiß auch Ralf Pauli vom Jugendamt der Städteregion, das die Teenie-Disco auch in diesem Jahr unterstützt. Wie im Vorjahr wird DJ Thommy (Banowski) für coole Musik sorgen.

Am Samstag, 10. Februar, stehen dann wieder zwei Events im Zelt auf der Agenda: nachmittags der vom FC 21 unterstützte, kunterbunte Ömscher Mitmachkarneval für die kleinen Jecken, abends dann die große Lumpensitzung, unter anderem mit Bauchredner Ette und Lilli, tollen Tanzgruppen wie den Hotsteppers, dem Männerballet und Dash, mit den Heiligen von Reichenstein und den Öcher Stadtmusikanten. Nach Mitternacht wird dann wieder „Vennomenal“ mit Live-Musik das Zelt zum Kochen bringen.

Am Sonntag, 11. Februar, rundet der ausgelassene und zwanglose Ömscher Straßenkarneval das jecke Treiben in Imgenbroich dann wie immer ab.

Tischreservierungen für die Lumpenballsitzung sowie auch noch Anmeldungen für den Zug (siehe Box) sind möglich unter: Telefon 0172/2932629.