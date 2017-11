Monschau.

Mit insgesamt acht Konzerten startet die Konzertreihe „Montjoie Musicale – Kammerkonzerte in Monschau“ in ihre neue Spielzeit 2017/2018. In Kooperation mit der Stadt Monschau, der Monschau-Touristik GmbH und der Künstlervermittlung Koltun werden auch in diesem Jahr im Rahmen des Kulturprogramms wieder weitere internationale Musiker mit Rang und Namen die Kulturstadt Monschau bespielen.