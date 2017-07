Interview: Schauspielerin Rebecca Immanuel gefällt es in der Eifel

Nordeifel. In der ARD-Degeto-Reihe „Die Eifelpraxis“ spielt Rebecca Immanuel wieder die sympathische Versorgungsassistentin Vera Mundt, die mit viel Herz und gesundem Menschenverstand für den im Rollstuhl sitzenden Landarzt Dr. Chris Wegner – gespielt von Simon Schwarz – die Hausbesuche übernimmt.

Unserer Redakteur Andreas Gabbert hat mit der Hauptdarstellerin beim Dreh im Wilden Kermeter über die Eifel, über besondere Orte und über ihre Rolle im Film gesprochen.

Sie sind jetzt zum wiederholten Mal in der Eifel, Ihnen gefällt es wohl hier, oder?

Immanuel: Unserem Publikum gefällt es hier. Mir gefällt es natürlich auch. Ich habe aber beobachtet, dass wir mit unseren Dreharbeiten in der Altstadt in Monschau manchmal für etwas viel Trubel sorgen. Das tut mir leid. Ich glaube, dass man manchmal vielleicht kein Gefühl dafür hat, wie lange man für eine Szene braucht. Worüber ich mich jetzt sehr gefreut habe, war, die Leute wiederzutreffen, die uns ihre Häuser oder Grundstücke für die Dreharbeiten zur Verfügung gestellt haben. Das war sehr herzlich und wie nach Hause zu kommen.

Wie erleben Sie denn generell die Menschen in der Eifel?

Immanuel: Also, ich habe bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir fällt auf, dass die Eifeler tatsächlich sehr redselig sind. Die erzählen gerne. Wenn man plauscht, erfährt man gleich die halbe Familiengeschichte. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, das ist sehr anders da oben, da ist man sehr wortkarg.

Was haben Sie denn gedacht, als Sie zum ersten Mal gehört haben, dass Sie in der Eifel drehen sollen?

Immanuel: Die Eifel ist ja doch sehr unterschiedlich und facettenreich. Die Nord-, die Rur- und die Südeifel sind landschaftlich alle unterschiedlich. Ich habe halt nur gehört , dass es die regenreichste Gegend ist, und tatsächlich hier schon wirklich viel Wasser von oben miterleben dürfen. Gut ist, dass es zwischendurch immer wieder aufreißt, so dass, wenn man das richtige Equipment und die entsprechende Kleidung hat, immer vergnügt weiterdrehen oder weiterwandern kann.

Gibt es denn einen Ort, den Sie hier besonders mögen?

Immanuel: Nee, im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren bin ich dieses Mal hier reingeschmissen worden und habe direkt von Anfang an gearbeitet, ohne viel Zeit zu haben, mir andere Orte angucken zu können. Das Ausbaldowern kommt erst jetzt am Wochenende. Deswegen habe ich noch keinen Lieblingsort. Am letzten Wochenende war meine Familie da, und wir haben mit Kind und Großeltern eine Generationenwanderung unternommen. Was natürlich toll ist, weil man sich in der Eifel wirklich unglaublich erholsam durch die Natur bewegen kann.

Wie viel Ähnlichkeit haben denn die Charaktere der Versorgungsassistentin Vera Mundt, die sie in der Eifelpraxis spielen, und von Rebecca Immanuel?

Immanuel: Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, dass Vera schon viele lebendige Aspekte von mir hat. Sie wurde ja auch für mich entwickelt und geschrieben. Da hat sich die Autorin sicherlich vorher angeguckt, wer die Person ist, für die sie diese Reihe schreiben soll. Eine Ähnlichkeit ist sicherlich, dass wir beherzt für das Gute kämpfen und uns einmischen. Wir beide verfügen über Zivilcourage. Und genau wie Vera würde ich auch nichts um jeden Preis tun, weil ich doch über ein hohes Maß an Integrität verfüge.

Werden Sie noch mal wiederkommen, beruflich oder auch privat?

Immanuel: Beruflich auf jeden Fall schon in diesem Herbst. Wir können gar nicht so viele Filme drehen, wie wir dürften, weil ich so viele andere Drehverpflichtungen habe. Privat bin ich dann am liebsten dort, wo ich zu Hause bin. Weil ich in vielen Monaten im Jahr, wenn ich drehe, nur selten dort bin.