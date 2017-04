Informationsveranstaltungen für die Bürger

Die Deutsche Glasfaser (DG) möchte den Bürgern in Roetgen und Simmerath ihre Angebot näherbringen. Dazu soll es in der Gemeinde Roetgen zwei Informationsveranstaltungen geben, in der Gemeinde Simmerath zwölf. Los gehen soll es ab dem 8. Mai. Zusätzlich wird die DG an der Hauptstraße 35 in Roetgen einen Infopunkt für die Bürger einrichten.

In Simmerath ist gleiches am Rathausplatz 14 in der ehemaligen Geschäftsstelle der Barmer vorgesehen. Außerdem sollen die Bürger per Post und Internet informiert werden. Die DG kündigte an, ihre Mitarbeiter auch von Tür zu Tür zu schicken.

Es dabei vor allem um die Tarifstruktur und Informationen bei einem Anbieterwechsel. Betont wurde, dass es sich dabei um Berater und nicht um Verkäufer handele. Die Bürgermeister kündigten ihrerseits ebenfalls Infobriefe an die Bürger an. Geplant ist außerdem auch ein „Kennenlerntag“.