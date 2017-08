Lammersdorf.

„Es darf gefunkt werden“ lautet die Devise am 9. und 10. September am Lammersdorfer Bauernmuseum. Dort findet dann erstmals ein internationaler Funktreff (Fieldday) der Funkamateure statt. Organisiert wird diese offene Veranstaltung in erster Linie von den Ortsverbänden G18 Rurland und G26 Nordeifel des DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.).