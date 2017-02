Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan Hasselfuhr

Lammersdorf. Zu einer Bürgerinformation zum Bebauungsplan Hasselfuhr in Lammersdorf am 16. März lädt die Gemeinde Simmerath Interessierte ein. Der Planungsausschuss der Gemeinde Simmerath hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 6. Dezember 2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 183 beschlossen.

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand der Ortschaft Lammersdorf im Bereich der Straße Im Pohl, gegenüber des Dorfplatzes und der Festwiese. Weiterhin wird das Plangebiet im Westen durch den Fußweg entlang des Baugebietes Wolfskuhl, im Norden durch den angrenzenden Freibereich und im Osten durch den Wirtschaftsweg Hasselfuhr abgegrenzt.

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes sei die Entwicklung eines Wohngebietes unter Berücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung aufgrund der Nachfrage am Wohnungsmarkt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes diene den aktuellen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung sowie der Fortentwicklung der Ortschaft Lammersdorf zu einem attraktiven Wohnstandort. 90 Wohneinheiten sollen hier ausgewiesen werden.Der Planbereich ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Simmerath als Wohnbaufläche, gemischte Baufläche und teilweise als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen.

Der Planungsausschuss hat weiterhin beschlos sen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Bürgerinformation durchzuführen, um über die allgemeinen Ziele und Zweck des Bebauungsplanes zu informieren.

Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sind zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen, die am Donnerstag, 16. März, ab 19 Uhr, in der Grundschule in Lammersdorf, Im Pohl 7, im Musikraum in der 1. Etage stattfindet.