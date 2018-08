Schleiden - Infoabend zum Studium in Schleiden

Schleiden. Im September 2018 startet zum fünften Mal das Wintersemester der RFH (Rheinische Fachhochschule Köln) am Fachhochschulstandort Schleiden.

Es sind noch Plätze frei, so dass eine Anmeldung für das kommende Wintersemester noch problemlos möglich ist. Für Spätentschlossene bietet die RFH deshalb exklusiv einen zusätzlichen Informationsabend am Dienstag, 21. August, um 18 Uhr im Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden, Blumenthaler Straße 7, an.

An diesem Abend erfahren Interessierte alles aus erster Hand durch den Studienortsbeauftragten und „Praktiker“ André Stoff, der selbst an der RFH sein Studium als Diplom-Kaufmann absolviert hat und mittlerweile im Studiengang „BWL“ als Dozent in Schleiden lehrt.

Stoff steht vorab unter Tel.: 0163/2514205 beziehungsweise per E-Mail an andre.stoff@rfh-koeln.de für Fragen zur Verfügung. An diesem Abend besteht die Gelegenheit, sich persönlich über Studieninhalte, Semesterabläufe, Kosten etc. zu informieren.