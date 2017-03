Roetgen.

„Auf die Räder, fertig, los“, hieß es jetzt wieder in der Roetgener Rosentalstraße. Zum dritten Mal veranstaltete der TV Roetgen in der vereinseigenen Sporthalle ein Indoor-Cycling. Dies ist ein Gruppentrainings-Programm im Ausdauersport, das im Volksmund auch „Spinning“ genannt wird und sich in vielen Fitnessstudios zunehmender Beliebtheit erfreut.