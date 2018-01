Monschau - In der Senfmühle gibt es wieder Wolkentheater

Monschau.

Zwei Jahre nach der „Wolkentheater“-Ausstellung in der Monschauer Senfmühle gibt es die von vielen erwartete Neuauflage. In einer Gemeinschaftsausstellung präsentieren Andy Holz, Dennis Oswald und Lars Prignitz neue Fotografie-Projekte, an denen sie in den letzten beiden Jahren gearbeitet haben.