Rott.

Nach den zuletzt größeren Belastungen in der Meisterschaft und im Pokal kam dem SV Rott der Ausfall am vergangenen Spieltag beim BC Kohlscheid entgegen. „Wir haben komplett frei gemacht und das Wochenende zum Regenerieren genutzt.“ Der Rotter Coach, Mirko Braun, gönnte seinen Jungs nach der 1:3-Niederlage in der Nachholpartie bei Inde Hahn eine kurze Auszeit.