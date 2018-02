Imgenbroich - Imgenbroicher Tulpensonntagszug steckt Publikum mit Fröhlichkeit an

Imgenbroich.

Die Teilnehmer des kleinen Imgenbroicher Tulpensonntagszuges waren auch diesmal gegenüber den Zuschauern am Straßenrand in der Überzahl. Hier, beim gemütlichen Bummelzug in Richtung Festzelt, aber ist der Spaß- und Entspannungsfaktor besonders hoch, und die Mitwirkenden geben sich äußerst freigiebig.