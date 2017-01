Im Weissen Pferdchen geht es wieder los

Mützenich. Im „Weissen Pferdchen“ in Mützenich sind wieder verschiedene Veranstaltungen geplant. Gestartet wird am Samstag, 11. Februar, mit „GetBack – The Beatles Tribute Band“. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ca. um 20 Uhr.

Fünf Musiker aus Aachen zelebrieren den Sound der berühmtesten Band der Welt, danach legt DJ Peter Jumpertz noch Rock-&-Pop-Platten auf. Weitere Infos: www.getback-beatles.de.

Weiter geht es am Samstag, 18. März, mit „Stoned washed“. Die siebenköpfige Kultband aus der Eifel legt nach dem rauschenden 20-jährigen Bandjubiläum 2012 im Weissen Pferdchen endlich noch mal einen Auftritt nach. Unter dem Motto „covered at its best“ mixen die Bandmitglieder bekannte Lieder aus allen Musikrichtungen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ca. um 20 Uhr.

Nach gefeierten Auftritten tritt am Freitag, 7. April, wieder die grandiose Reggae- und Ska-Band „KTK“ im Weissen Pferdchen auf! Die zehn Musiker von „Keuners Tanzkapelle“ bringen neben allen möglichen Instrumenten auch ihre sichtbare Begeisterung an den extrem partytauglichen Sounds von Punk bis Reggae mit. Infos und Eindrücke unter: www.ktk-live.de. Einlass ist ab 19 Uhr Beginn ca. um 20 Uhr.

Der Musikverein Eintracht 1884 Mützenich e.V. lädt am Samstag, 29. April, zum Frühjahrskonzert ins Weisse Pferdchen. Der Einlass ist ab 18 Uhr der Beginn des Konzertes dann ca. um 19 Uhr.