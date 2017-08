Rurberg.

„Können alle schwimmen?“, fragt Christina Bauer in die Runde, bevor es mit den Surfbrettern auf den Rursee geht. Sie leitet die Stand-Up-Paddel-Schule „SUPsafety“ in Rurberg und lässt im Rahmen unserer Aktion „7 x Sommer“ an diesem Tag elf Zeitungsleser in diesen interessanten Sport reinschnuppern.