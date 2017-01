Große Schwankungen wegen der Unwetter

Insgesamt fiel das Jahr 2016 ähnlich aus wie das Jahr 2015 und oft 0.5 bis 1 Grad kälter als das Jahr 2014. Im Durchschnittsvergleich der letzten rund 20 Jahre war das Jahr 2016 von den Temperaturen her völlig normal.

Einige Mitteltemperaturen von 2016: Mützenich: 8,1 Grad, Vossenack: 9,3 Grad, Brandenberg: 9,8 Grad, Drove (Voreifel): 11,1 Grad, Linnich-Gevenich: 11,1 Grad.

Besonders im Hohen Venn bei Mützenich fiel erheblich zu wenig Niederschlag. Üblich sind dort um die 1200 l/qm. Auch in Vossenack in der Rureifel fielen 15 Prozent zu wenig Niederschlag, in Brandenberg rund 10 Prozent zu wenig. Sonst ist es in der Voreifel eher ausgeglichen 600-700 l/qm sind normal. Die 886 l/qm in Gemünd sind auch den Unwetterphasen Ende Mai/Anfang Juni und um den 21. Juli geschuldet.

Einige Jahresniederschlagswerte (bis 27. Dezember 2016): Mützenich: 888 l/qm, Gemünd: 886 l/qm, Vossenack: 842 l/qm, Brandenberg: 696 l/qm, Linnich-Gevenich: 686 l/qm, Drove: 672 l/qm, Heimbach: 661 l/qm.

Generell gab es in der Eifelregion größere Schwankungen, ob man örtlich von einem Unwetter betroffen war oder völlig verschont blieb. Schaut man nach dem langjährigen Mittel, dann war 2016 zu warm und zu trocken.