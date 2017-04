Im Kaltblut-Tempo durch den Nationalpark: Neues Saison-Programm

Vogelsang. Von vielen Arten, die Natur im Nationalpark Eifel zu erleben, ist die Fahrt in einer Kutsche sicher die außergewöhnlichste. Im April starten am Nationalpark-Zentrum Eifel wieder regelmäßig Fahrten, bei denen Gäste ganz entspannt aus der Kutsche heraus den Frühling und die Natur genießen können.

Für die gemächliche Fortbewegung sorgt ein Kaltblüter-Gespann, das jeden ersten und dritten Sonntag im Monat zwischen dem Nationalpark-Zentrum Eifel, Walberhof und der ehemaligen Ortschaft Wollseifen pendelt. Neu ist ab diesem Jahr der Treffpunkt, an dem die Touren beginnen und enden: Die Haltestelle der Kutsche befindet sich etwa 200 Meter unterhalb des großen Besucherparkplatzes in Richtung der „Burgschänke“.

Den passenden Rahmen zur Kutschfahrt bildet ein Besuch des Nationalpark-Zentrums mit der barrierefreien Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ und beispielsweise einer Rangertour, die jeden Sonntag um 13 Uhr am Zentrum beginnt.

Außerdem lädt die im August 2016 eröffnete Ausstellung zur Dorfgeschichte Wollseifens in der alten Dorfschule dazu ein, sich über die bewegte Geschichte der Ortschaft zu informieren. 1946 mussten die 500 Einwohner den Ort innerhalb von drei Wochen verlassen und wurden zu Vertriebenen im eigenen Land.

Kein Hindernis

Besonders am Angebot: Die Kutschen verfügen über eine Rampe, die auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern und anderen in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen dieses ganz besondere Naturerlebnis ermöglicht. Körperliche Einschränkungen sind auf dem Weg in die Natur also kein Hindernis!

Wer sich von fachkundigen Experten begleiten lassen möchte, kann bei der Nationalparkverwaltung einen zertifizierten Nationalpark-Waldführer buchen oder auch die Kutschfahrt mit der jeden Sonntag um 13 Uhr angebotenen Rangerführung kombinieren, die regelmäßig am Nationalpark-Zentrum Eifel beginnt.

Die einfache Strecke kostet für Erwachsene sechs Euro (einfach) oder zehn Euro (hin und zurück) – Kinder bis 18 Jahre zahlen den halben Preis. Für Eltern mit bis zu drei Kindern gibt es einen Familientarif von 25 Euro. Bis Mitte Oktober ist Kutscher Horst Steffens aus Monschau-Höfen regelmäßig dort unterwegs.

Die Reitanlage Steffens bietet für Gruppen (maximal 25 Personen) auch exklusive Fahrten auf der Strecke „Vogelsang-Walberhof-Wollseifen“ an. Diese sind bei der Reitanlage direkt zu buchen. Zu erreichen ist die Reitanlage Steffens aus Monschau-Höfen, Telefon 0177/4478041 oder Telefon 02472/5369, Fax: 02473/9272494.