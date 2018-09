Mützenich - Im Garten findet jeder seinen Lieblingsplatz

Mützenich.

Einen Garten für die ganze Familie besitzen Petra und Peter Jentges. Am Ortsrand von Mützenich erstrecken sich viele hundert Quadratmeter Wiese, unterbrochen und umgeben von Hecken und Plätzen, die den Familienmitgliedern so viel bedeuten, denn jedes Familienmitglied hat seinen Lieblingsplatz in diesem grünen Refugium.