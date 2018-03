Im Derby bei Inde Hahn endet die Erfolgsserie des Sportvereins Rott Von: kk

Rott. „Kein Vorwurf an meine Mannschaft, aber durch die zusätzliche Belastung im Pokal und in den Nachholspielen wollten Beine und Kopf nicht so wie gewünscht.“ So nahm Mirko Braun sein Team nach der 1:3-Derbyniederlage in der Nachholpartie am Donnerstagabend bei Inde Hahn in Schutz.