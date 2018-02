Rollesbroich - Ideen für die Zukunft von Rollesbroich gesucht

Rollesbroich. Um Zukunftsvisionen, Wünsche, Anregungen und Ideen für den Ort Rollesbroich geht es am Mittwochabend, 28. Februar, ab 19.30 Uhr im Rollesbroicher Pfarrheim.

Mit der Veranstaltung des CDU-Ortsverbandes wolle man über alle Parteigrenzen hinweg jeden Rollesbroicher ansprechen, betont der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Rolf Marx, und ergänzt: „Jeder ist willkommen, ob alt oder jung, Frau und Mann.“

Unter der professionellen Moderation von Schiedsmann Michael Kleine soll die Dorfbevölkerung darüber diskutieren, wie man in Rollesbroich in fünf oder 15 Jahren leben will. Bei der Veranstaltung sollen Ideen eingebracht werden. Dabei soll laut Rolf Marx heraus gearbeitet werden: „Was gilt es zu erreichen? Was fehlt? Was ist gut, was soll verbessert werden.“