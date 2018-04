Höfen.

Millionen blühende wilde Narzissen haben am Sonntag wieder Hunderte Wanderer in das Perlenbach- und Fuhrtsbachtal gelockt. Monschaus Bürgermeisterin, Margareta Ritter, freute sich, zahlreiche Gäste am Nationalparktor in Höfen zu begrüßen, wo das Narzissenfest in jedem zweiten Jahr, abwechselnd mit der gleichlautenden Veranstaltung im Oleftal, stattfindet.