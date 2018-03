Konzen - Holger Krings führt ab jetzt die Geschäfte beim Heimatverein Konzen

Konzen. Bei der Generalversammlung des Heimatvereins Konzen waren gleich drei Vorstandsämter neu zu besetzen, was völlig problemlos über die Bühne ging. Zunächst wurde das vergangene Jahr im Geschäftsbericht reflektiert, der vom Vorsitzenden Manfred Huppertz anstelle des erkrankten Geschäftsführers Udo Schmitz verlesen wurde.

So fanden die Film- und Diaabende sowie die Exkursion zur Firma Dreistegen in Monschau guten Anklang. Den Abschluss in der Höfener Mühle fanden alle Teilnehmer gelungen, weil dieser alte Gastort vielleicht auch bald Geschichte sein wird. Es wurde über den Kinder- und Jugendtag berichtet, der unter der Leitung von Sabine Jacobs das Thema „Wir bauen eine Krippe“ hatte.

Der Ü90-Treff im Dezember war dieses Mal mit sieben Teilnehmern nicht so gut besucht. Dieser Treff hat allerdings in Konzen keine Nachwuchssorgen. Mit 26 Teilnehmern war die Aktion „Kreppche kicke“ wieder ein voller Erfolg. Weiter wurde berichtet, dass die Medien im Dorfarchiv Zug um Zug digitalisiert werden, damit nichts verloren geht. Da noch immer Nachfrage nach dem Ortsfamilienbuch besteht, hatte der Verein beschlossen, 30 Exemplare nachzubestellen. Davon sind schon bereits 20 Stück vorbestellt.

Der Kassenbericht des Kassierers Heinz Kreitz wies eine gute Bilanz auf, und die Kassenprüfer empfahlen der Versammlung, den Kassierer zu entlasten.

Bei der Neuwahl des Vorstandes bedankte sich Ortsvorsteher Matthias Steffens als Versammlungsleiter beim Heimatverein für seine geleistete Arbeit im Ort und wies vor allem auf das gestalterische Engagement des Vorstandes hin. Da Manfred Huppertz als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt wurde, konnte dieser die weitere Wahl des Vorstandes übernehmen. Theo Steinröx, als Zweiter Vorsitzender, Heinz Kreitz als Kassierer und Sabine Jacobs als Erste Beisitzerin wurden einstimmig wiedergewählt.

Udo Schmitz stand nach 21 Jahren als Geschäftsführer nicht mehr zur Verfügung. An seiner Stelle wurde Holger Krings einstimmig gewählt. Die Beisitzer Silke Johnen-Stoffels und Tom Karst stellten sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl. An ihrer Stelle wurden Michaela Huppertz und Kurt Karst einstimmig gewählt.

Manfred Huppertz bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern mit einem kleinen Präsent und freute sich, dass sie auch weiterhin aktiv sein wollen. So führt Silke Johnen-Stoffels den diesjährigen Kinder- und Jugendtag am 9. Juni durch und berichtete, dass man vorhat, Kaiser Karl in den Fokus zu stellen und den Aachener Dom sowie das Centre Charlemagne zu besuchen.