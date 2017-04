Höfener Schützen sind stolz auf vier Meistertitel

Höfen. Die Höfener Schützen feierten jetzt den Abschluss einer erfolgreichen Schießsaison im Höfener Schützenhaus. Der Vorsitzende Norbert Breidenich freute sich über den Besuch von mehr als 60 Aktiven zur diesjährigen Meisterschaftsfeier.

Besonders begrüßte er den amtierenden König Jochen Jansen, die Jungprinzessin Natalie Reinartz, den Schülerprinzen Florian Heck und die Schülervereinsmeisterin Nathalie Heck. In diesem Jahr können sich die Höfener Schützen über vier Meistertitel freuen.

Erfolgreich war die von Martin Podzun und Winfried Lauscher betreute Jugendmannschaft. Nadja Heck, Nathalie Heck, Florian Heck, Natalie Reinartz, Paul und Simon Roder belegten den ersten Platz. In der Einzelwertung wurden hier Nathalie Heck mit einem Durchschnitt von 147 von 150 möglichen Ringen Erste und Natalie Reinartz mit 146 Ringen Dritte.

Bei den Erwachsenen wurde die 1. Aufgelegtmannschaft in der A-Gruppe im Bezirksverband Monschau mit Martin Podzun, Nadja Heck, Natalie Reinartz, Dietmar Jakobs, Winfried Lauscher und Rainer Haber mit 16:4 Punkten Meister. Bester Einzelschütze war hier Martin Podzun mit einem Durchschnitt von bemerkenswerten 149,9 Ringen!

In den zehn Wettkämpfen erreichte er neunmal die Idealringzahl 150 und schoss nur einmal 149 Ringe. In der D-Gruppe im Bezirksverband Monschau wurde die 3. Aufgelegtmannschaft in der Besetzung Marlis Bianchi, Norbert Breidenich, Franz Josef Heck, Michaela Hoesch, Jochen Jansen, Elisabeth Schmiddem und Sabine Schmiddem mit 22:2 Punkten Meister. In der Einzelwertung belegte hier Elisabeth Schmiddem den ersten Platz mit 146,7 Ringen. Die 1. Pistolenmannschaft mit Franz Braun, Franz Josef Heck, Michael Heck, Ralf Heck, Helmut Podzun, Bruno Schreiber und Georg Ungermann wurde sogar überregional im Diözesan-Bereich Aachen-West mit 17:3 Punkten Meister.

Den ersten Platz in der Einzelwertung belegte Martin Podzun von der Pistolenmannschaft Höfen 2 mit 272,88 von 300 Ringen, gefolgt von Bruno Schreiber, Höfen 1 mit 269,5 Ringen.

Einen ganz besonderen Dank richtete Norbert Breidenich an die Schießmeister Ralf Heck und Franz Braun sowie an die Jugendbetreuer Martin Podzun und Winfried Lauscher für die erfolgreiche Arbeit im Verein.

Das gemeinsame Abendessen galt als Dankeschön an alle, die an den Wintervergleichskämpfen und an den Wettkämpfen der Altschützen teilgenommen hatten.

Im Anschluss übernahmen die Schießmeister die Siegerehrung der diesjährigen Höfener Bruderschaftsmeisterschaft sowie die Übergabe der Meisternadeln. Den Ausklang des Abends bildete eine mit zahlreichen attraktiven Preisen bestückte Verlosung, die von Achim Mießen moderiert wurde. Die Gewinnerlose zog der amtierende König Jochen Jansen.