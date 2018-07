Nordeifel - Höchste Zeit für einen Eifeler Landregen

Diestag und Mittwoch gewittrig statt regnerisch

„Wo nördlich-kühle Luft und hitzige aus dem Süden zusammentreffen, braut sich oftmals etwas zusammen“, blickt Bodo Friedrich von www.eifelwetter.de auf die Wetteraussichten der kommenden Woche. Zudem attackiere ein Höhentief den beschaulichen Hochdruck von Hoch „Falk“, wobei der Süden der Republik richtig eins auf die Mütze bekomme, meint Wetterexperte Friedrich und kündigt an: „Zum Dienstag und Mittwoch greift die Gewitterneigung nach Norden aus und wir geraten an den Rand des Geschehens. Kräftige Güsse können so auch in der Region niedergehen, wobei die Trockenphase keineswegs besiegt ist. Was wir brauchen ist Landregen – und der ist leider nicht in Sicht.“